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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كانت بتنشر الغسيل".. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طفله في بداية عقدها الثاني مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الملابس بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في بداية عقدها الثاني بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبالتقابل مع أسرتها أفادوا باختلال توازنها أثناء قيامها بنشر الملابس ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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