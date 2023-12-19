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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الضرائب تكرم أبنائها حاملي الماجستير والدكتوراه وأبناء العاملين خريجي الجامعات المتفوقين.. صور

جانب من الأحتفالية
جانب من الأحتفالية
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قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن تكريم العاملين المتفوقين علميًا من أهم أولويات مصلحة الضرائب المصرية، و ذلك لدورهم في النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل على استغلال هذه الطاقات العلمية .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن مصلحة الضرائب المصرية زاخرة بالكفاءات العلمية و التي تنعكس بدورها علي الأداء في العمل، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية معروفة بأنها ولادة لأجيال من العاملين ذوى الكفاءة، والذي من شأنه وضع مصلحة في مصاف الجهات الحكومية المميزة ، معرًبًا عن سعادته العارمة بكونه فرد من فريق مصلحة الضرائب المصرية و انتمائه لها  .

وقالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أتشرف بحضوري هذا اللقاء و هو من أقرب اللقاءات إلى قلبي، وهذا التجمع الرائع تفتخر به مصلحة الضرائب ، و يتم بتكريم المتفوقين بالوجه اللائق الذين يستحقونه ، معربة عن سعادتها لمشاركة الزملاء الذين يتم تكريمهم لحصولهم علي الماجستير و الدكتوراه رغم إنشغالهم الشديد في العمل ، لكن انشغالهم بالعمل لم يقف أمام طموحهم العلمي ، مشيرة إلى أن هذا عهدها بهم دائما ، قائلة أنتم المستقبل ، و مصلحة الضرائب تفتخر بكم ، و كلكم قادة في أماكنكم حتى لو لم تتقلدوا مناصب في أماكنكم ، فالقائد لا يلزمه المنصب، ولكن هو قائد بأعماله و رؤيته في العمل ، و التفوق العلمي يرتفع بصاحبه و يوسع مداركه ، و يجعله يطور من أدائه و يأتي بكل ماهو جديد ، و في وسط الجمع لا يسعني سوي القول بأني أعجز عن التعبير عن سعادتي، وأتمني من قلبي استمرار هذا النجاح، وأتمني من الله النجاح و التوفيق و السداد لزملائي الأعزاء و أن تتوالى هذه اللقاءات التي تحتفي بها مصلحة الضرائب بأبنائها .

  وأشادت " رشا عبد العال" بدور الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصال، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب علي التنظيم الرائع لهذا الاحتفال ، و نوهت علي أنها على عهدها بهم من كونهم يبذلون المجهود الكبير لإخراج هذا الاحتفال بالشكل الملائم الذي يناسب هذا الحدث .

  وقال عاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر و الإقرارات،  إن النجاح يأتي بعد مشقة وتعب فالشكر موصول للزملاء الأعزاء المكرمين اعلي تعبهم  ، ولزملاؤنا من الآباء و الأمهات الذين يكرم أبناؤهم ، ونأمل أن يكون القادم أفضل بسواعدكم وجهودكم .

وأعرب " حجاج عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصال  " عن سعادته بوجوده في هذا  الجمع الغفير وسط الزملاء المتفوقين علميا لتكريمهم ، و تكريم المتفوقين من أبنائهم ، و النبت الطيب يأتي من الأرض الطيبة ، و مصلحة الضرائب المصرية هي الأرض الطيبة التي تنبت لنا العناصر البشرية المميزة و التي جئنا اليوم لتكريمها .

وفي ختام الاحتفال قامت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتوزيع شهادات تقدير على العاملين المتفوقين الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه.  

ومن الجدير بالذكر أنه  لقد حضر الاحتفال عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة و مدير عام الموقع الإلكتروني ، و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ، وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير عن دور مصر في مساندة القضية الفلسطينية  ، و تم تكريم العاملين من حاملي الماجيستير و الدكتوراه ، و الذين كانوا يرتدون وشاح  يحتضن فيه علم مصر الحبيبة علم فلسطين ، هذا بالإضافة إلى تكريم أبناء العاملين من المتفوقين في الشهادات الجامعية .

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