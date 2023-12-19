أوستن: الولايات المتحدة لن تحدد لإسرائيل جدولا زمنيا للحرب

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل كيف تشن الحرب ضد حركة حماس، ليخفف من انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها بقطاع غزة.

وقال أوستن إن إيران "تثير التوترات في المنطقة" من خلال الاستمرار في دعم وكلاء يشنون هجمات تهدد المدنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتخاطر بنشوب صراع أوسع نطاقا.

وأضاف أوستن: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب، ونحن ندعو إيران بشكل عاجل إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد".

وأكد وزير الدفاع أن الولايات المتحدة ستعمل على توفير مستقبل أكثر أمانا للإسرائيليين والفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، وضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، ومنع تصعيد الحرب.

واستطرد قائلا أوستن إن الولايات المتحدة ستواصل حث إسرائيل على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.