الكنيسة المشيخية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

هنأت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر بمختلف هيئتها ومؤسساتها ومجالسها ، برئاسة الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي- المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية في مصر ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦ ٪.

وقال القس نادي لبيب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر ، خلال بيان صادر له مساء اليوم ، بان الشعب المصري بكلّ أطيافه اختار بكل صدق ومحبة وأمانه بانه يقف خلف القيادة السياسية بقوة لحماية بلدنا الحبيبة مصر .

وتابع “ لبيب ” بان العالم اجمع شاهد العرس الديموقراطي بانتخابات رئاسة الجمهورية ، ومدي نزهتها .

واضاف “لبيب ” بان الكنيسة تؤكد علي دعمها الدائم للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يسودها قيم المواطنة والعيش المشترك واحترام الاخر والحرية والعدالة الاجتماعية ، ونصلي من اجل الرئيس ومن اجل الحفاظ علي امن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر .