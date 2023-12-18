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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة المشيخية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

القس نادي لبيب
القس نادي لبيب
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هنأت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر بمختلف هيئتها ومؤسساتها ومجالسها ، برئاسة الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي- المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية في مصر ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦ ٪. 

وقال القس نادي لبيب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر ، خلال بيان صادر له مساء اليوم ، بان الشعب المصري بكلّ أطيافه اختار بكل صدق ومحبة وأمانه بانه يقف خلف القيادة السياسية بقوة لحماية بلدنا الحبيبة مصر . 

وتابع “ لبيب ” بان العالم اجمع شاهد العرس الديموقراطي بانتخابات رئاسة الجمهورية ، ومدي نزهتها .

واضاف “لبيب ” بان الكنيسة تؤكد علي دعمها الدائم للقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يسودها قيم المواطنة والعيش المشترك واحترام الاخر والحرية والعدالة الاجتماعية ، ونصلي من اجل الرئيس ومن اجل الحفاظ علي امن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر . 

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الكنيسة الانجيلية المشيخية الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصرى القس نادي لبيب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية