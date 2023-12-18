ميقاتي يشدد على أولوية وقف العداون الإسرائيلي على لبنان

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك ضمن جدول أعمال زيارتها للبنان والتي بدأت اليوم.

ودعا ميقاتي إلى تطبيق القرار الأممي 1701 - الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل - نصًا وروحًا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته.

شارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماجرو، ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.