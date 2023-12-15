بروتوكول تعاون بين "العلوم الأزهرية" ومنطقة وعظ جنوب سيناء

شهدت كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالعاصمة طورسيناء، وقائع توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء ممثلة في عميدها الأستاذ الدكتور نصرالدين خضري عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء والدكتور أحمد الدبري ومنطقة وعظ جنوب سيناء بقيادة الشيخ رفيق الشناوي مدير منطقة الوعظ والشيخ حمادة السباعي، مدير الدعوة؛ وذلك للتوعية والتأكيد على القيم الإسلامية السمحة التي يدرسها طلاب وطالبات الكلية .

كان الأستاذ الدكتور نصر الدين خضري، عميد كلية العلوم الأزهرية بجامعة الأزهر بجنوب سيناء، قد كشف العام الماضي 2022، نجاح طلاب وطالبات الكلية (الخريجين فقط) في محو أمية نحو 100 مواطنا ومواطنة على مستوى مدن المحافظة، مع استمرار طلاب وطالبات فرق النقل في محو أمية العديد من الأهالي، واستكمال الكلية تشكيل فرق العمل التطوعي والخدمي بالمحافظة، والمشاركة في جميع الفعاليات ومع جميع المؤسسات بعد فترة من التوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال عرض عميد الكلية على اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، تقريرًا مفصلًا عن سير العملية التعليمية بالكلية، والذي تضمن بعض إنجازات الكلية.

وأشار عميد كلية العلوم الأزهرية في تقريره إلى اعتماد نتيجة الكلية كأول كلية على مستوى الجامعة في استخراج النتائج واعتمادها واستخراج الشهادات للخريجين، مضيفا كما أنه جرى زيادة عدد شتلات الزيتون والأشجار المثمرة المزروعة بفناء الكلية إلى 150 شجرة.