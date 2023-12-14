زيلينسكي يطالب القادة الأوروبيين بعدم التخلي عن أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس زيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط فيه كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة لها في مواجهة روسيا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وقال سيرغي نيكيفوروف متحدثا باسم زيلينسكي إن الهدف من الزيارة هو التوجه الى قاعدة فيسبادن العسكرية (غرب) حيث يتم تنسيق مساعدات الحلفاء قبل إرسالها لأوكرانيا.

وأقامت الولايات المتحدة في عام 2022 مركز تنسيق للمساعدات المقدمة لأوكرانيا في مدينة كلاي.

وفي وقت سابق الخميس، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل لاتخاذ موقف موحد بعدم التخلي عن أوكرانيا، وتوجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربا مع روسيا منذ زهاء عامين.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل: "أطلب منكم شيئا واحدا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الخميس أنها تلقت منظومة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز "باتريوت" قدمتها ألمانيا.

وقالت الوزارة عبر منصة "اكس" منظومة دفاع جوي اضافية من طراز "باتريوت" وصلت إلى أوكرانيا، مشيدة بحصولها على هذه المساعدة العسكرية التي وصفتها بأنها أكثر من ضرورية.