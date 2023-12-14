بدون مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يخسر من أبردين بدوري المؤتمر الأوروبي

سقط فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في فخ الهزيمة أمام أبردين الإسكتلندي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب بيتودري، في إطار منافسات السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

غاب مرموش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين، بسبب المرض، حيث تعرض لنزلة برد، غاب على إثرها عن قائمة الفريق التي سافرت إلى إسكتلندا لأول مرة هذا الموسم.

تقدم أبردين بهدف في الشوط الأول، عن طريق دوك في الدقيقة 41، قبل أن يؤكد إيستر سوكلر فوز أصحاب الأرض بهدف في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بخسارة رفاق عمر مرموش بهدفين دون رد.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة بالموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 12 هدفًا سجلها في 24 مباراة شارك بها.

بتلك النتيجة، ظل آينتراخت فرانكفورت في وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى ملحق دور الـ16 من البطولة، بينما رفع أبردين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.