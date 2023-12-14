ارتفاع احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع 8 ديسمبر الجاري ليبلغ 141.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وبحسب بيانات المركزي التركي، الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94 مليارا و509 ملايين دولار.

أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار إلى 46 مليارا و864 مليون دولار.

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو الماضي 42 مليارا و916 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 141 مليارا و374 مليون دولار.