بالفيديو.. نصر عبده: مصر انتصرت في معركة الوعي

قال الكاتب الصحفي نصر عبده ،إن انتخابات مصر الرئاسية شهدت كانت تعددية وخاضها أربعة مرشحين، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أعلن ترشحه ناشد الشعب المصري أن يخرجوا للإدلاء بأصواتهم واختيار من يشاءون".

وأضاف “عبده”، خلال لقاءه فى برنامج "مصر كل يوم" على قناة "مصر الزراعية" وتقدمه الإعلامية رانيا البليدي، أن الحضور الكثيف من الشعب المصري فى المشاركة بهذه الانتخابات، جاء نتيجة للحراك السياسي الذي تم خلال الفترة الماضية، مثل الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع طوائف الشعب من شباب ونقابات وعمال ومثقفين وفلاحين، حيث أنه كان له أثر وتأثير كبير.

وتمني الكاتب الصحفي نصر عبده، أن يزيد هذا الحراك خلال الفترة القادمة، موضحا أن هذا الوعى يؤدي إلى تحرك إيجابي ومشاركة إيجابية للمواطنين مع الدولة وأن مصر انتصرت في معركة الوعي.