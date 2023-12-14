توصيل خطوط الصرف الصحي بقرى دنشواي ونادر ودراجيل

وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ.

وتابعت منال عبده نائب رئيس المدينة برفقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية دنشواي.

ومن جانبه تابع عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة اليوم أعمال الحفر لتوصيل خطوط الصرف الصحي بقرية نادر.

وفي السياق نفسه تابع محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل أعمال توصيل خط الصرف الصحي بشارع سوق الأربعاء بدراجيل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويعتبر الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المبادرة ومن أكثرها تكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ولما له من أثر كبير في الحد من انتشار والأوبئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.