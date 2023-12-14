مفاجأة فى القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" خلال عام 2023.

وشهدت القائمة النهائية مفاجأة من العيار الثقيل بتواجد البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى ، فى القائمة النهائية رغم انتقاله لصفوف فريق إنتر ميامى ولم يحقق أى انجاز منذ انتقاله لصفوف الفريق الأمريكى.

وجاءت قائمة النهائية للجائزة، كالتالى:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزى ومنتخب النرويج)

- ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكى ومنتخب الأرجنتين)

- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسى ومنتخب فرنسا).

وتستضيف لندن هذا الحدث للمرة الثالثة، بعد أن سبق لها استضافته في عامي 2016 و2017.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 يناير 2024.

