بالصور.. انطلاق مهرجان الرياض للمسرح

انطلق مساء امس حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، الذي تستمر فعالياته حتى تاريخ 24 ديسمبر 2024، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبمشاركة 10 فرق من المملكة العربية السعودية، ومسرحية (مايرواش) من تونس ضيف شرف المهرجان.

ووسط أجواء احتفالية مبهرة، وبحضور فني وإعلامي كبير، بدأ الحفل بعرض فني إبداعي قصير عن المسرح، تبعه عرض فيلم تسجيلي عن المرحلة الأولى من التصفيات، والعروض والمواهب التي شاركت فيها والتي مرت بمرحلة التسجيل والفرز ومن ثم عروض المدن ودعم كبير لإنتاج عشرين عملا مسرحياً قدمت في مناطقها لتشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان لتتنافس على 11 جائزة، وفرزت خلال ثمانية أشهر منذ بدء الحراك والأعداد لهذا الكرنفال، فانطلقت المنصة الإلكترونية واستقبلت أكثر من ثمانين نصاً مسرحياً بمشاركة مؤسسات إنتاجية سعودية، وعشرات الفرق المسرحية وأندية الهواة ووصلت المشاركات من 17 مدينة ومحافظة سعودية.

تبعه تكريم الفنان الراحل محمد العثيم بإلقاء كلمة عن أبرز محطات الراحل محمد العثيم، ودعوة نجله بدر العثيم، لمشاهدة فيلم قصير عن المكرم، حيث اشتمل الفيلم على مجموعة لقاءات من أصدقاء رحلته، ومجموعة من الذين عمل معهم أثناء مشواره.

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