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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

27 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة

قصف
قصف
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استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وجنوب القطاع، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 فلسطينيا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى ما يزيد عن 18600 شهيد، وحوالي 50600 مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

استشهد 27 فلسطينيا قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة