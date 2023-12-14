محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إخماد حريق معرض ملابس

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، انتهاء أعمال إخماد حريق معرض ملابس، وتبريد كامل لموقع الحادث، الذي اندلع في الساعات الأولى من اليوم الخميس، داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، وتم الدفع بـ14سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.

فور وقوع الحريق إنتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد لموقع حادث حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، حيث تم الدفع بعدد 14 سيارة مطافي، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق، وأنه لا خسائر في الأرواح، وتم الانتهاء من عمليات التبريد لموقع الحادث بمعرفة الحماية المدنية، وجار حصر الخسائر المادية، موجهاً لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.. وسنوافيكم بالبيانات أولا بأول.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق الذي شب بأحد معارض الملابس، للمنتجات المصرية والسورية، والتي يعتبر أغلبها مفروشات وملابس وأدوات منزلية، وشنط، ويضم عشرات الباكيات من المستأجرين، من الشباب، كذلك يحتوي على بضائع تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

وتلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بنشوب حريق هائل بأحد معارض الملابس، بوسط مدينة كفر الشيخ.

وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، حيث تقوم بمحاولة السيطرة على الحريق، والذي شب بعد إغلاق المعرض، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

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