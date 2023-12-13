موعد توزيع المعلمين الجدُد على المدارس

كشف مصدر بوزار التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم الناجحين في مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الأول، ممن تم توقيع العقد معهم، خطاب العمل.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز": سيتم تسليم خطابات التوزيع من قبل الإدارات التعليمية بدءا من الاسبوع المقبل.

وتواصل المديريات التعليمية بالمحافظات توقيع العقود مع المقبولين بمسابقة الـ30 الف معلم.

في سياق متصل تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

وقال حجازي، إن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

وتابع أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.