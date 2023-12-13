جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي 51

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 6 ميداليات ذهبية، 5 فضية، 5 برونزية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما، وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح واكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

طلاب جامعة بنها

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