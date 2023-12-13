ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“العالمية لخريجي الأزهر الشريف” تكرم محافظ جنوب سيناء لجهوده في التنمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أهدت الدكتورة فاطمة كشك مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الدقهلية، رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس الإسلامي رئيسة وفد المنظمة، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء درع المنظمة وذلك تقديرا لجهوده ومساعيه الدؤوبة لتنمية سيناء. 

كما قدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء لحصوله علي درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

حضر التكريم الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.

ضم وفد المنظمة مضر عبد السميع نوار مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بجنوب سيناء وأحمد حميد نائب مدير المكاتب الداخلية بالمنظمة، وعمرو ربيع مسؤول العلاقات العامه، وايمن حجازي مسؤول الشئون الماليه والاداريه بالمجلس ومحمد شفيق مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس.

- قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكريم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة