المبعوث الأمريكي للمناخ يشيد باتفاقية مؤتمر "كوب 28" بالإمارات

أشاد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، باتفاقية مؤتمر المناخ "كوب 28"، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده والصين تعتزمان "تحديث استراتيجيات المناخ طويلة المدى".

وأضاف كيري في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28)، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن العالم حاليًا يشهد حربًا في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وجميع التحديات الأخرى التي يواجهها كوكب متخبط.. هناك سبب للتفاؤل وسبب للامتنان وسبب لتوجيه تهنئة كبيرة لكل الحاضرين هنا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان تحديث استراتيجيات المناخ طويلة المدى، موضحا أن الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مصدرتين للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم، داعيا جميع الأطراف الأخرى للانضمام إليهم في ذلك الأمر.

