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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار متوسطة في الدقهلية وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة

ارشيفية
ارشيفية
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شهد عدد من المدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة عل بعض الأنحاء مع انخفاض معدلات درجات الحرارة وتوقف حركة الصيد بمدين جمصة وبحيرة المنزلة.

وأعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، للتعامل مع موجة الطقس وفقا لتقديرات هيئة الأرصاد الجوية، وسقوط أمطار.
 وقال المحافظ إنه جرى التنبيه بضرورة تمركز سيارات كسح المياه بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكسح مياه الأمطار وسرعة التعامل.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن تفاصيل حالة الطقـس حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار و معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، إنه يسود طقس بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، فيما يشهد اليوم سقوط  أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس البرلمان العربي

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