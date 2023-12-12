الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في إطار زيارته للدقهلية لمتابعة سير الإنتخابات الرئاسية 2024 .



وأعرب المحافظ عن سعادته لزيارة وفد البرلمان العربي ليشاهدوا الملحمة الوطنية التي يصنعها أبناء محافظة الدقهلية ، مشيراً إلى أن الدقهلية تشهد عرس انتخابي غير مسبوق يتسم بالتعاون والمحبة والوطنية وحب الوطن .



وثمن "مختار" دور المراقبين والمتابعين المحليين والدوليين المصرح لهم من الهيئة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، للتأكد من أداء الانتخابات وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون والدستور .



ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي أن الشعب المصري صنع ملحمة وطنية أثبت خلالها أنه شعب لديه وعي وإدراك بأهمية الوطن وبنائه.

وأشار أن مصر لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية فهي قلب الوطن العربي وأننا نعمل في البرلمان العربي من أجل مزيد من التعاون المشترك بين كافة الدول العربية من أجل التنمية المستدامة لهذه الدول .



وأشاد " رئيس البرلمان العربي" بالإجراءات التي نفذتها محافظة الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتيسير والتسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد العسومي، ،عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية فى إطار دور البرلمان العربي بمتابعة الانتخابات الرئاسية.



كان رئيس الاتحاد العربي والوفد المرافق له قد تفقدوا أعمال سير العملية الانتخابية بمقر لجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة.

رافق رئيس البرلمان العربي، النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب،، والنائبة غادة إبراهيم ، والنائبة زمزم عبدالله أحمد أعضاء البرلمان العربي والنائب وحيد فوده، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، والنائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، والكتاب الصحفي حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية،

وأشاد العسومي بإجراءات سير العملية الانتخابية ونزاهتها مشيرا الى أن البرلمان العربي يحترم مهنته ومصداقيته، وسيصدر تقرير كامل لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.



وأوضح أنه لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية خاصة سلاسة عملية الاقتراع والتصويت من قبل المواطنين، وكل ذلك يعتبرها البرلمان العربي أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغتربا.



وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

محافظ الدقهلية ييستقبل رئيس البرلمان العربي (4)

محافظ الدقهلية ييستقبل رئيس البرلمان العربي (6)

محافظ الدقهلية ييستقبل رئيس البرلمان العربي (6)