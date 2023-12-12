تسجيل 15 حالة اصابة بسبب الزحام والتوافد على اللجان الانتخابية بكثافة في الدقهلية

سجلت محافظة الدقهلية 15 حالة اصابة بداخل وأمام المقار الانتخابية بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 من الأحد الماضي وحتى عصر اليوم الثلاثاء ثالث ايام التصويت .

وجرى نقل 15 حالة اصابة تعددت ما بين إغماء، وتدافع فى بعض اللجان نتيجة الإقبال الشديد على التصويت، وغيبوبة نتيجة الإصابة بمرض السكر وتلقوا جميعا الاسعافات اللازمة.

وسجلت حالات الاصابة بنطاق حي غرب المنصورة وشرق المنصورة ومركز شربين ميت سلسيل وتمى الامديد والكردى والجمالية وجرى نقلهم مباشرة الى المستشفيات التابع لها كل مركز .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.