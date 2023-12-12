الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف من ذوي الهمم وكبار السن في الدقهلية

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، توافد العديد من الناخبين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والشباب والسيدات وكبار السن على مقار اللجان الانتخابية من حرصوا على المشاركة والاحتفال بالتصويت داخل اللجان الانتخابية.

وقال بيان الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، إن حرص ذوي الهمم والقدرات الخاصة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها في ظل الجمهورية الجديدة، في إطار دمجهم في جميع الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات بوزارة الشباب والرياضة، بقيادة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب.

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

كبار السن وذوي الهمم يشاركون فى الادلاء بأصواتهم

WhatsApp Image 2023-12-12 at 3.43.36 AM

WhatsApp Image 2023-12-12 at 3.43.35 AM

WhatsApp Image 2023-12-12 at 3.43.34 AM