بالفيديو.. تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الألماني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أزمات بقطاع الصناعة.. تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الألماني".

ويقول التقرير: وسط آمال بشأن الأجور قفزت ثقة المستهلك الألماني إلى أعلى مستوياتها منذ عامين إلا أن الانتعاش الذي يقوده المستهلك يسلط الضوء على الضعف الصناعي المستمر الذي لا يلوح له حل قريب بالأفق.

ووفقا لمؤشر مناخ المستهلك الألماني زادت رغبة المستهلك في الشراء خلال شهر المايو المقبل، وبالتوازي ارتفعت اتجاهات الادخار أيضا مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا.

وبالرغم من أن توقعات المستهلكين قد تكون متفائلة للغاية، إلا أن الشركات والمصانع الألمانية لا تزال تواجه طريقا واعرا كونها الأكثر تضررا في أوروبا.

وزير الاقتصاد الألماني أكد وجود مؤشرات إيجابية في قطاع الخدمات على نحو رئيسي، بينما لاتزال الصناعة تواجه مشكلات في النمو، في غضون ذلك، رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو للعام الحالي بشكل طفيف، لكنها اعترفت بخسارة القدرة التنافسية في أكبر اقتصاد على مستوى قارة أوروبا.

