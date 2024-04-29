تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تبدد أمال خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 إبريل 2024، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام.

وقالت رويتر: إن التركيز تحول إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي، وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2327.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2338.30 دولار للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 30 أبريل وأول مايو ، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 954.94 دولار للأوقية.