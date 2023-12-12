الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الإسكندرية: لم يتم رصد أي شكاوى أو أحداث طارئة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أي شكاوى أو أحداث طارئة من شأنها التأثير علي سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، عددًا من اللجان العامة للوقوف علي مدى جاهزيتها وذلك قبل إغلاق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق.

وتابع المحافظ دعم وتسهيلات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الانتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات، مقدمًا الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل اللائق.

وأشار إلى أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام لرصد أي صعوبات وإزالتها فورًا، فضلًا عن التواجد الميداني المكثف من جانب القيادات التنفيذية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.