دوري أبطال أوروبا.. النني أساسيًا في تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريق آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما يأتي آيندهوفن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وأعلن المدير الفني لنادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، تشكيل فريقه لخوض المباراة، حيث دفع بالنني أساسيًا في وسط الملعب، إلى جانب جورجينيو وتروسارد.

ويلعب أرسنال بتشكيل أساسي يضم كلًا من:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك - ساليبا - جابرييل- كيور.

خط الوسط: محمد النني - جورجينهو - ترواسارد.

خط الهجوم: هافريتز - نيلسون - نيكيتاه.

يتوقع أن تشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز، ويعتمد أرسنال على قدراته الهجومية، بقيادة هافريتز ونيلسون ونيكيتاه، لتسجيل الأهداف.