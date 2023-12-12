تجارة أسيوط" تنظم ندوة تعريفية عن "أحلام الشباب بين الواقع والمأمول"

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر، ندوة بعنوان "أحلام الشباب بين الواقع والمأمول".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتورة أمل الدالى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور طه زكريا منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتورة جاكلين ألفى نائب منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، وحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطلاب برنامج اللغة الإنجليزية

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، حرص الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، واهتمامها بالشباب، وأنهم في قلب اهتمام الدولة، حيث يتم التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم، والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى مختلف قطاعات الدولة، والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث، لافتًا إلى حرص جامعة أسيوط على فتح مسارات جديدة أمام قدراتهم، ووجود لغة تفاهم وتعاون معهم، وهو ما يفتح الطريق لوجودهم فى المعترك والتحدى الذى تخوضه الدولة المصرية وهو البناء والتحديث.

وثمن الدكتور محمود عبدالعليم، الدور الكبير الذى تقوم به كلية التجارة فى بناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة، وإكسابهم مهارات العمل الخدمى الجماعى، وإمدادهم بالخبرات التى تمكنهم بالإندماج فى سوق العمل فى مرحلة ما بعد التخرج سواء على مستوى المجتمع الجامعي أو المجتمع الخارجي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبدالحفيظ، أن الكلية تسعى دائمًا إلى إعداد وتدريب الكوادر الطلابية، و تنمية وعيهم، و إكسابهم مهارات العطاء في مختلف المجالات التنموية، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية للطلاب للتعبير عن أنفسهم ومستقبلهم وطموحاتهم، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة ،استعراض 5 من طلاب برنامج اللغة الإنجليزية، لدور برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى ريادة الأعمال، وخوض سوق العمل بكل احترافية، وأهم الأنشطة الطلابية المختلفة التى شاركوا بها ، من خلال أسرة تجارة شعبة اللغة الإنجليزيةPEC ، واليوبيل الفضى لشعبة اللغة، ومعسكرات الاستقبال، وإعداد القادة، والتدريبات بالبنوك المصرفية، وهيئة الرقابة المالية، إلى جانب الكورسات التدربيبة بوحدتي ITI، TOT.