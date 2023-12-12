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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الانتخابات الرئاسية 2024.. عضو اللجنة البارالمببة يدلي بصوته في مصر الجديدة

محمد يحيي
محمد يحيي
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أدلى  محمد يحيي عضو اللجنة البارالمبية ووكيل مجلس نقابة الصحفيين اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد العقيد وليد محمود محمد الصادق بمصر الجديدة

وأشاد يحيي بمشاركة الأبطال الرياضيين البارالمبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في الإنتخابات الرئاسية التي تُجري في الوقت الحالي .

وأشار يحيي الي حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشهدت لجان الانتخابات توافد المواطنين بشكل ملحوظ للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وتأتي هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات كنتيجة للوعي المتزايد للمواطنين بأهمية دورهم في تحقيق التقدم والتنمية في البلاد. وتعكس هذه المشاركة الحقيقة الواعية للشباب واستعدادهم للمساهمة في صناعة مستقبل مصر الأفضل.
 

الانتخابات الرئاسية عضو اللجنة البارالمببه محمد يحيى نقابة الصحفيين احمد محمدي