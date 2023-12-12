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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024.. قاض يخرج لسيدة مسنة حتي تدلي بصوتها في أسيوط الجديدة

الانتخابات الرئاسية2023

قاض يخرج لسيدة مسنة
قاض يخرج لسيدة مسنة حتي تدلي بصوتها باسيوط الجديدة
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رصدت "البوابة نيوز" خروج أحد القضاةةمن لجنته بمدرسة أسيوط الجديدة المشتركة بمحافظة اسيوط ،الي سيدة مسنة داخل سيارة لعدم قدرتها علي الحركة ،تسهيلا عليها حتي تتمكن من التصويت .ويواصل الناخبون بمحافظة اسيوط ،التصويت باللجان الانتخابية  بمختلف المراكز والقري ،يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامةمقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخبمن مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة  وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرىمن الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسني بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .

قاض يخرج لمسنة لتتمكن من التصويت

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أسيوط الجديدة الانتخابات الرئاسية 202 التصويت سيدة مسنة