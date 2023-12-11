الاتحاد الأوروبي يبدأ في إعداد قوائم عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد شرع في إعداد قائمة بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين سيخضعون لعقوبات بسبب الهجمات والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابع: هذا مخطط له أن يكون جزءًا من نظام العقوبات على انتهاك حقوق الإنسان"، موضحا أن القوائم المعدة سيتم بعد ذلك تقديمها إلى الدول الأعضاء للموافقة النهائية عليها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اقترح وزير الخارجية البلجيكي آجا ليابيب، النظر في فرض حظر على دخول منطقة شنجن للإسرائيليين المتورطين في أنشطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة طوفان الأقصى التي أشعلتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق أن ندد بوريل بشدة بالهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.