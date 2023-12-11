جوائز كاف 2023.. الركراكي أفضل مدرب في إفريقيا 2023

يتابع عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

وأعلن "كاف" فوز بجائزة وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب كأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023 بعدما قاد أسود الأطلسي إلى أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي في كأس العالم، عندما وصل إلى الدور قبل النهائي، وتجاوز في طريقه عددًا من منتخبات أوروبا القوية.

ونافس والركراكي كل من أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال الذي قاده إلى التأهل لكأس العالم، حيث نجح في التأهل إلى دور الـ16، قبل أن يخرج من دور الـ16 على يد منتخب إنجلترا.

كما نافس عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، فقد قاد اتحاد العاصمة الجزائري للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023، على حساب البطل التاريخي الأهلي المصري.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل، ويمكن متابعة البث الحي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bawUsko7EU0

