منسق حملة عبدالسند يمامة: الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في الانتخابات الرئاسية

قال النائب عيد هيكل منسق حملة الرئاسية للدكتور عبدالسند يمامة، ان الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة بالتواجد بكثافة في طوابير أمام لجان الاقتراع.

وأدلى “هيكل”، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الشيخ غريب الإعدادية بمنطقة المرج، وسط حشد كبير من مؤيدي الدكتورعبدالسنديمامة.

وقال «هيكل » في تصريحات له أن الانتخابات الرئاسية تسير وسط عرس ديمقراطي حقيقي تشهد الدولة المصرية والشعب المصرى، لافتا إلى أن حشود المصريين امام اللجان الانتخابية تضرب المثل في نجاح ذلك الاستحقاق الدستوري الهام.

وأضاف المنسق العام: ان الدولة المصرية بجميع موسساتها تقف أمام تلك الحشود من المصريين الموجوده أمام اللجان الانتخابية علي مسافة واحدة بكل شفافية لاختيار المرشح الانسب بكل حرية.



وحث عيد هيكل المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.