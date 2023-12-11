لوبيتا نيونجو تترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي 2024

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة والمخرجة الكينية المكسيكية الحائزة على جائزة الأوسكار، لوبيتا نيونجو، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للنسخة المقبلة. لتصبح ثانِ امرأة تتولى المنصب على التوالي، بعد زميلتها الممثلة كريستين ستيوارت.

وقال المديرين التنفيذيين لبرليناله مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان في بيان صحفي: "تجسد لوبيتا نيونغو ما نحبه في السينما: التنوع في تبني مشاريع مختلفة، ومخاطبة جماهير مختلفة، والاتساق مع فكرة واحدة يمكن التعرف عليها تمامًا في شخصياتها، على الرغم من تنوعها الذي قد تبدو عليه".

من جانبها، قالت نيونجو، إنها “تتشرف بشدة بالعمل كرئيسة للجنة التحكيم الدولية لمهرجان برلين السينمائي الدولي”. وتابعت: "إنني أتطلع إلى الاحتفال والتقدير بالعمل المتميز لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم". وفق موقع “فارايتي.

سيكون مهرجان برلين السينمائي الرابع والسبعين هو الأخير تحت القيادة الحالية. وسيتنحى كل من ريسنبيك وشاتريان بعد هذه النسخة مع انتهاء فترة ولايتهما. ومن المقرر الإعلان عن مدير المهرجان المستقبلي غدًا خلال مؤتمر صحفي في برلين.