كبار السن وشخصيات عامة يدلون بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية

إقبال كبير لكبار السن من الذكور والإناث، وعدد من الشخصيات العامة على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي الفترة المسائية ، بلجنة “٩” مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة النموذجية الإعدادية الثانوية بنات .

كما شهدت اللجنة احتشاد من الشباب الذين يتراقصون ويصفق بالأيادي علي الأغاني الوطنية تعبيرا عن فرحهم بالعرس الانتخابي.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المصريين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من عملية الاقتراع والتي بدأت من التاسعة صباح الأمس الأحد وتستمر حتى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء.

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