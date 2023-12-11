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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كبار السن وشخصيات عامة يدلون بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية

مقر لجنة الشهيد مصطفي
مقر لجنة الشهيد مصطفي يسري عميرة
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إقبال كبير لكبار السن من الذكور والإناث، وعدد من الشخصيات العامة على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي الفترة المسائية ، بلجنة “٩” مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة النموذجية الإعدادية الثانوية بنات . 

كما شهدت اللجنة احتشاد من الشباب الذين يتراقصون ويصفق بالأيادي علي الأغاني الوطنية تعبيرا عن فرحهم بالعرس الانتخابي. 

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المصريين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من عملية الاقتراع والتي بدأت من التاسعة صباح الأمس الأحد وتستمر حتى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء.

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