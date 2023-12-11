الانتخابات الرئاسية 2024... عمال الشركات يواصلون التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالسخنة

واصل عمال وشركات السخنة الاقبال على الادلاء بأصواتهم بلجنة الوافدين رقم ٦ بمحافظة السويس، فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى اليوم الثانى وسط تأمين أمني مكثف من قبل رجال الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.
حرص العاملين بكافة الشركات والمصانع التى بالقرب من ميناء السخنة إلى الذهاب ليلا عقب الانتهاء من عملهم من أجل الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم ورفع عدد منهم اعلام مصر.
وأكد عمال السخنة، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري يجب أن يقوم بيه لذلك حرصنا على التواجد والمشاركة، مؤكدين أن وضع مصر فى السنوات الأخيرة تغير بشكل ملحوظ.