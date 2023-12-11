الرئيس الكوري الجنوبي يتوجه إلى هولندا في زيارة دولة

غادر الرئيس الكورى الجنوبي يون سيوك-يول سيول اليوم الاثنين متوجها إلى هولندا في زيارة دولة لتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات بين البلدين.

وخلال جولته التي تستغرق 4 أيام، سيزور الرئيس يون المقر الرئيسي لشركة أيه أس أم أل (ASML)، المنتج الوحيد في العالم لآلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة والتي تعتبر ضرورية لصنع الرقائق المتقدمة.

وسيكون "يون" أول زعيم أجنبي تتم دعوته داخل الغرفة النظيفة في منشأة التصنيع في مقر ASML في فيلدهوفن يوم الثلاثاء، وفقا لمكتبه. وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو للصحفيين يوم الخميس الماضي: "نخطط للجمع بين المعدات عالية التقنية لهولندا وقدرات التصنيع عالية التقنية لكوريا الجنوبية لتحقيق أقصى قدر من التكامل في سلسلة قيمة أشباه الموصلات". وقال: "سنركز المناقشات على سبل إنشاء تحالف لأشباه الموصلات، يضم حكومتي وشركات وجامعات البلدين.

تأتي زيارة يون بدعوة من الملك الهولندي فيليم ألكسندر. وهو أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة إلى هولندا منذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في عام 1961. وترافقه السيدة الأولى كيم كيون-هي في الزيارة. وتعد هولندا أكبر مستثمر أوروبي في كوريا الجنوبية وثاني أكبر شريك تجاري بعد ألمانيا، من بين دول الاتحاد الأوروبي، وفقا للمكتب الرئاسي.

ويؤكد التركيز على أشباه الموصلات على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه الصناعة حيث أصبح بناء سلاسل توريد مستقرة أمرا أساسيا وسط المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين على التقنيات المتقدمة.

وأعرب "يون" عن أمله في أن يساعد التعاون الأقوى مع هولندا في مجال أشباه الموصلات أيضا في تطوير صناعة الدفاع في كوريا الجنوبية.

وقال خلال اجتماع استراتيجي الأسبوع الماضي: "أعتقد أن التعاون في مجال أشباه الموصلات مع هولندا التي تتمتع بتكنولوجيا الطباعة الحجرية الرائدة عالميا مثل الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا في مجال صناعة الدفاع وسيخلق فرصا جديدة لصادرات صناعة الدفاع".

ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج، ورئيس شركة إس كيه تشوي تيه-وون للانضمام إلى "يون" خلال زيارته لمقر ASML. وتعد الشركتان الكوريتان الجنوبيتان من بين الشركات الرائدة في صناعة الرقائق في العالم. وسيسافر "يون" أيضا إلى لاهاي، مقر الحكومة الهولندية، يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مشتركا مع زعماء مجلسي البرلمان الهولندي قبل أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وبعد ذلك، سيعقد "يون" و"روته" مؤتمرا صحفيا مشتركا، وسيحضران حفل توقيع مذكرات تفاهم. وسيحضر "يون" مأدبة غداء يستضيفها رئيس الوزراء.

وفي لاهاي، يخطط "يون" أيضا للتوقف عند متحف يي جون للسلام الذي يكرم الدبلوماسي والمدعي العام الكوري الذي أرسله الإمبراطور جوجونج مع اثنين من الكوريين الآخرين في عام 1907 لحضور مؤتمر لاهاي الثاني للسلام في المدينة. وقد فشلت مهمتهم في لفت الانتباه إلى عدم شرعية الاستعمار الياباني لكوريا، وتم العثور على "يي" ميتا في غرفته بالفندق بعد بضعة أيام.

وسيعقد "يون" اجتماعا في أمستردام مع قدامى المحاربين الهولنديين الذين شاركوا في الحرب الكورية (1950-1953) ومنتدى أعمال كوري هولندي. يُشار إلى أن هولندا أرسلت أكثر من 5 آلاف جندي للقتال إلى جانب كوريا الجنوبية خلال الحرب.