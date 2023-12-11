الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ أسوان يتابع سير العمل داخل 254 لجنة

شهدت لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 12 لجنة إنتخابية توافد وإقبال كبير من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العملية الإنتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان فى اليوم الثانى وذلك داخل 254 لجنة فرعية حيث قامت حشود من المواطنين بالتوجه إلى اللجان للتصويت داخل صناديق الإقتراع .

مشيداً بهذا المشهد الذى يشارك فيه كافة فئات المجتمع من كبار السن وذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة مما يعكس مدى الوعى الذى يمتلكه المواطنين للمشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية بإعتبار ذلك حق دستوى لهم .

والجدير بالذكر بأن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى ، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان ، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية .

وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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