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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال غير مسبوق على التصويت في لجان الوافدين بالقاهرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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قال إبراهيم عزت مراسل قناة إكسترا نيوز من القاهرة، إنّ العاصمة تحتل المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية الأكبر أو عدد اللجان الفرعية التي تحتوي عليها، وهناك إقبال كبير وملحوظ في الساعات الأولى من بدء الاقتراع في يومه الثاني.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» عبر مداخلة هاتفية، أنّ الدولة وفرت مستلزمات لوجستية للتيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، موضحا أنّ اللجان الخاصة بالوافدين تشهد إقبالا كبيرا لمباشرة حقهم السياسي بشكل غير مسبوق، والإجراءات تسير بسهولة ويسر، والعملية الانتخابية لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

الانتخابات الرئاسية 2024 توافد الناخبين