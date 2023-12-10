الأمين المساعد لـ«مستقبل وطن»: كل صوت بالصناديق الانتخابية لبنة وبنيان للأمن القومي المصري

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أوجه تحية لكل مواطن مصري بدأ يومه بهذا المشهد المهيب الذي أثلج صدور المصريين وجعلنا جميعًا نفتخر بمصريتنا وهذا الشعب العظيم الذي ضرب مثلا من أمثلة الانتماء لبلده وإحساسه الكبير بمدى أهمية المشاركة.

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلاً « كان سبق وقولنا أن الشعب المصري لا بد أن ينزل إلى صناديق الانتخاب للمشاركة في اليوم الأول ومنذ الساعة الأولى، وكل صوت انتخابي لو دعم للدولة المصرية وتديم لاستقلال القرار المصري ودعمًا للتنمية التي ظهرت في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، شوفنا كلنا التنوع الغير مسبوق ما بين شباب ومرأة وكبار فى السن وأصحاب مرض، في مشهد أثلج الصدور، وجعلنا جميعًا نقول هؤلاء هم المصريين، رسالة شهدها العالم أجمع».

وتابع: «شوفنا كل محافظات مصر وكل مراكزها وكل القري، ولم يقتصر المشهد على مكان بعينه، أو فئة بعينها، فهناك تنوع كبير ما بين المسيحيين والمسلمين، وكل صوت اتوجد اليوم أمام الصناديق الانتخابية هو لبنة وبنيان للأمن القومي المصري واستقرار هذا البلد، فتحية احترام وتقدير لهذا الشعب العظيم».

وأكمل: «هذا الاستحقاق ليس استحقاق انتخابي فقط، هو استحقاق فى التربية السياسية وتقوية الانتماء لدى ابنائنا، وهذة الانتخابات تختلف عن اى انتخابات سابقة، فالكل نازل للمشاركة لأختيار دولته والانحياز الى دولته».