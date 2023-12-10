ممدوح عيد يهدي درع نادي بيراميدز للسفارة المصرية في بريتوريا

أهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، درع النادي للسفارة المصرية في بريتوريا، تقديرا لدورها مع البعثة خلال فترة تواجدها قبل مباراة صن داونز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسلم المهندس ممدوح عيد، درع النادي للسفير أحمد شديد قنصل السفارة المصرية في بريتوريا، مؤكدا تقديره لما قدمه للبعثة طوال فترة وجودها في جنوب أفريقيا، وتسهيل مهمة الفريق قبل لقاء صن داونز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.