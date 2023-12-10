الأربعاء.. "حواديت منسوجة من حرير" معرض استيعادي للفنانة إكرام عمر بمركز الجزيرة

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرضاً استيعاديا للفنانة القديرة إكرام عمر تحت عنوان "حواديت منسوجة من حرير"، في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويستمر حتى 24 ديسمبر 2023.

وصرح الدكتور وليد قانوش: "الفنانة إكرام عمر .. فنانة سباقة تتسم تجربتها وشخصيتها الفنية بالجرأة فالخيطان هي الشفرة التي تعبر من خلالها عن ذاتها، الأفكار، الأحلام، الطموحات ... كما تتضمن اللوحات مجموعة من العناصر المهمة مثل الجرأة في رمي الألوان، احترام الخط ودوره، وهي عناصر تعكس ما تتمتع به من خبرة أثمرتها دروب الجدية والبحث والتجريب ..".

وجاء في كلمة الفنان الدكتور مصطفى الفقي للمعرض: "تعتبر الفنانة من الفنانات القلائل اللاتي يهتمن بهذا الأسلوب في أعمالهن، بل ومن أهمهن على الإطلاق لما لديها من جهد كبير وإتقان ذات خبرة خاصة وذلك في نسجها بالخيوط التي تحيط بأشكالها محدثة مذاق خاص ذات طابع فريد من نوعه، واصبحت مدام إكرام تمتلك بثقة وإتقان جوانب هذا العمل الفني ليخرج للمشاهد في أبهى أشكاله..".

وعن العرض قال الفنان أمير الليثي مدير مركز الجزيرة للفنون: "يحتفى قطاع الفنون التشكيلية متمثلا في مركز الجزيرة للفنون بالفنانة الكبيرة إكرام عمر حيث يقيم لها معرضاً استيعاديا تقديرا واعترافا بتميزها الفني وخصوصياتها الإبداعية خلال مراحلها الفنية المتعددة والكثيرة، لمسيرة فنية طويلة منذ ستينيات القرن الماضي حتى الأن ..".

الفنانة إكرام عمر، ولدت بالقاهرة 1940، و تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة بروما مع جائزة التفوق 1966، أقامت نحو 12 معرضا فرديا وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، وللفنانة مقتنيات لدى متحف الفن الحديث بالقاهرة، قاعة المؤتمرات، دار الأوبرا، ومقتنيات خاصة بمصر والخارج.

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