صحة المنوفية: دورة تدريبية لأخصائيين خدمة المواطنين بالمديرية

نظمت مديرية الصحه بالمنوفية دورة تدريبية لتدريب باحثين خدمة المواطنين العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والمستشفيات العامة والمركزية لرفع كفاءتهم في الفتره من خمسة إلى سبعة ديسمبر 2023 م .

وتنفيذاً لتوجيهات حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة ، بوجود نخبة من المدربين من الوزارة وتحت إشراف أماني عاطف غرابة مدير إدارة خدمة المواطنين ، وتم تناول عدد من المواضيع منها التخطيط الاستراتيجي والتفكير وتنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات وكيفية جمع وتحليل البيانات وتنمية المهارات الخاصة بإدارة الوقت والأزمات بالإضافة إلى برنامج القيادة والإشراف والتنظيم الإداري والعمل الجماعي والمرونة والتنظيم وتنمية مهارات التعامل مع الجمهور وطرق عمل الاستبيان والتقييم وكيفية التواصل الفعال والاستماع التفاعلي.

جدير بالذكر أن ادارة خدمة المواطنين بالمديرية تقوم بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة والواردة إلى مكتب وكيل الوزارة ، ويتم التعامل معهم من خلال فريق متكامل من مسؤولي خدمة المواطنين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية .