ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: دورة تدريبية لأخصائيين خدمة المواطنين بالمديرية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية الصحه بالمنوفية دورة تدريبية لتدريب باحثين خدمة المواطنين العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والمستشفيات العامة والمركزية لرفع  كفاءتهم في الفتره من خمسة إلى سبعة ديسمبر 2023 م .

وتنفيذاً لتوجيهات حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة ، بوجود نخبة من المدربين من الوزارة وتحت إشراف أماني عاطف غرابة مدير إدارة خدمة المواطنين ، وتم تناول عدد من المواضيع منها التخطيط الاستراتيجي والتفكير وتنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات وكيفية جمع وتحليل البيانات وتنمية المهارات الخاصة بإدارة الوقت والأزمات بالإضافة إلى برنامج القيادة والإشراف والتنظيم الإداري والعمل الجماعي والمرونة والتنظيم وتنمية مهارات التعامل مع الجمهور وطرق عمل الاستبيان والتقييم وكيفية التواصل الفعال والاستماع التفاعلي.                                                                  

جدير بالذكر أن ادارة خدمة المواطنين بالمديرية تقوم بالتعامل مع كافة الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة والواردة إلى مكتب وكيل الوزارة ، ويتم التعامل معهم من خلال فريق متكامل من مسؤولي خدمة المواطنين بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية .

 

الشئون الصحية دورة تدريبية مديرية الشئون الصحية مديرية الصحة بالمنوفية مجلس الوزراء