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السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى حسام أحمد ويعزي الكاتب عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم على
عبدالرحيم على
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، حسام أحمد لبيب علي دياب، ابن عم الكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، للكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال  ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

البوابة نيوز عبد الرحيم علي