نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، حسام أحمد لبيب علي دياب، ابن عم الكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، للكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
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عبدالرحيم علي ينعى حسام أحمد ويعزي الكاتب عبدالرحيم كمال
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، حسام أحمد لبيب علي دياب، ابن عم الكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال.
نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، حسام أحمد لبيب علي دياب، ابن عم الكاتب والسينارست عبدالرحيم كمال.