وكيل دفاع النواب: زيارة الرئيس لمقر أكاديمية الشرطة تأكيد على دورهم في حماية الوطن

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة، وحضور سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، تأكيد على اهتمام الرئيس بتربية جيل قادر على حماية أمن الوطن الداخلي.

وأضاف “المصري” في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الرئيس السيسي بعث برسالة إلى أبنائه الطلبه المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، أنه لا محاباة ولا محسوبية في الاختيارات وأن المعيار هو الكفاءة واللياقة والجاهزية، وأن الآمال على هؤلاء الشباب في الدفاع عن أمن مصر وشعبها ومكافحة الجريمة بكافة صورها.

وبين وكيل دفاع النواب أن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة، هي رسالة دعم لوزارة الداخلية بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق، والتأكيد أن الشرطة المصرية حصن الأمن والأمان، وأن دورها على مر العصور الحفاظ على الدولة المصرية، وأمنها واستقرارها.

وتقدم اللواء إبراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية ولكل قيادات الوزارة بكافة القطاعات والإدارات المختلفة، ولقيادة الأكاديمية التي برهنت بحق بأن العدل والمساواة هي أساس اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وأعلن مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاختبارات.