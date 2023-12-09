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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

" الإسكان": 31 مارس المقبل آخر موعد للتعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بأكتوبر

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
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أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31/3/2024.
وأوضح الجهاز في بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها وآخرها المنشور بالجرائد الرسمية بتاريخ 3/1/2023، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

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