وكيل تعليم الشرقية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

حث محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، المعلمين والعاملين بقطاع التعليم واولياء الامور المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه.

وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأكد الرشيدي علي جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتقديم كافة الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية.