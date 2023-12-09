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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الطائرة

دورى رجال الكرة الطائرة
دورى رجال الكرة الطائرة
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تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية  فى سابع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، مصر للبترول مع الصيد و الطيران وه الزمالك والداخلية مع ألعاب دمنهور .
، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع دلفى و الأهلى مع بتروجت و المقاولون مع الشمس .

أما المجموعة الثالثة ، فتشهد لقاءات بين كلا من ،الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر و الزهور مع ايسترن كومبانى و طلائع الجيش مع الإعلاميين ، بينما يتنافس فى المجوعة الرابعة ، القناة مع اسكندرية للبترول 

وسبورتنج مع سموحة 

وهليوبوليس مع هليوليدو .

سموحة الترسانه دوري رجال الكرة الطائرة