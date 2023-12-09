اليوم.. لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الطائرة

تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، مصر للبترول مع الصيد و الطيران وه الزمالك والداخلية مع ألعاب دمنهور .

، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع دلفى و الأهلى مع بتروجت و المقاولون مع الشمس .

أما المجموعة الثالثة ، فتشهد لقاءات بين كلا من ،الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر و الزهور مع ايسترن كومبانى و طلائع الجيش مع الإعلاميين ، بينما يتنافس فى المجوعة الرابعة ، القناة مع اسكندرية للبترول

وسبورتنج مع سموحة

وهليوبوليس مع هليوليدو .