تشاهدون اليوم.. كريستال بالاس يستضيف ليفربول .. الزمالك يواجه ساجرادا اسبيرانسا .. ونانت يصطدم بـ"باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 9 من ديسمبر 2023 ، على النحو التالي:



كأس الكونفيدرالية الأفريقية

6:00 الزمالك : ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أفريقيا

3:00 جوانينج جالاكسي : أسيك ميموزا

6:00 نواذيبو : مازيمبي

9:00 الوداد الرياضي : سيمبا

9:00 الترجي الرياضي : بيترو أتلتيكو

الدوري الإنجليزي الممتاز

2:30 كريستال بالاس : ليفربول

5:00 برايتون : بيرنلي

5:00 مانشستر يونايتد : بورنموث

5:00 شيفيلد يونايتد : برينتفورد

5:00 وولفرهامبتون : نوتينجهام فورست

7:30 أستون فيلا : آرسنال

الدوري الإسباني

3:00 ديبورتيفو ألافيس : لاس بالماس

5:15 ريال بيتيس : ريال مدريد

7:30 فياريال : ريال سوسييداد

10:00 ريال مايوركا : إشبيلية

الدوري الإيطالي

4:00 هيلاس فيرونا : لاتسيو

7:00 أتلانتا : ميلان

9:45 انتر ميلان : أودينيزي

الدوري الألماني

4:30 يونيون برلين : بوروسيا مونشنجلادباخ

4:30 آينتراخت فرانكفورت : بايرن ميونيخ

4:30 فولفسبورج : فرايبورج

4:30 فيردر بريمن : أوجسبورج

4:30 هايدنهايم : دارمشتات 98

7:30 بوروسيا دورتموند : لايبزيج

الدوري الفرنسي

6:00 رين : موناكو

10:00 باريس سان جيرمان : نانت