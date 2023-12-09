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السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. كريستال بالاس يستضيف ليفربول .. الزمالك يواجه ساجرادا اسبيرانسا .. ونانت يصطدم بـ"باريس سان جيرمان"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 9 من ديسمبر 2023 ، على النحو التالي:

كأس الكونفيدرالية الأفريقية
6:00 الزمالك : ساجرادا اسبيرانسا 

دوري أبطال أفريقيا
3:00 جوانينج جالاكسي : أسيك ميموزا 
6:00 نواذيبو : مازيمبي 
9:00 الوداد الرياضي : سيمبا 
9:00 الترجي الرياضي : بيترو أتلتيكو 

الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 كريستال بالاس : ليفربول
5:00 برايتون : بيرنلي
5:00 مانشستر يونايتد : بورنموث
5:00 شيفيلد يونايتد : برينتفورد
5:00 وولفرهامبتون : نوتينجهام فورست
7:30 أستون فيلا : آرسنال

الدوري الإسباني 
3:00 ديبورتيفو ألافيس : لاس بالماس
5:15 ريال بيتيس : ريال مدريد
7:30 فياريال : ريال سوسييداد
10:00 ريال مايوركا : إشبيلية

الدوري الإيطالي
4:00 هيلاس فيرونا : لاتسيو
7:00 أتلانتا : ميلان
9:45 انتر ميلان : أودينيزي

الدوري الألماني
4:30 يونيون برلين : بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 آينتراخت فرانكفورت : بايرن ميونيخ
4:30 فولفسبورج : فرايبورج
4:30 فيردر بريمن : أوجسبورج
4:30 هايدنهايم : دارمشتات 98
7:30 بوروسيا دورتموند : لايبزيج

الدوري الفرنسي
6:00 رين : موناكو
10:00 باريس سان جيرمان : نانت

كأس الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك الترجي الرياضي ليفربول ارسنال ميلان بوروسيا دورتموند