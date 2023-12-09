تشاهدون اليوم.. كريستال بالاس يستضيف ليفربول .. الزمالك يواجه ساجرادا اسبيرانسا .. ونانت يصطدم بـ"باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 9 من ديسمبر 2023 ، على النحو التالي:
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
6:00 الزمالك : ساجرادا اسبيرانسا
دوري أبطال أفريقيا
3:00 جوانينج جالاكسي : أسيك ميموزا
6:00 نواذيبو : مازيمبي
9:00 الوداد الرياضي : سيمبا
9:00 الترجي الرياضي : بيترو أتلتيكو
الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 كريستال بالاس : ليفربول
5:00 برايتون : بيرنلي
5:00 مانشستر يونايتد : بورنموث
5:00 شيفيلد يونايتد : برينتفورد
5:00 وولفرهامبتون : نوتينجهام فورست
7:30 أستون فيلا : آرسنال
الدوري الإسباني
3:00 ديبورتيفو ألافيس : لاس بالماس
5:15 ريال بيتيس : ريال مدريد
7:30 فياريال : ريال سوسييداد
10:00 ريال مايوركا : إشبيلية
الدوري الإيطالي
4:00 هيلاس فيرونا : لاتسيو
7:00 أتلانتا : ميلان
9:45 انتر ميلان : أودينيزي
الدوري الألماني
4:30 يونيون برلين : بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 آينتراخت فرانكفورت : بايرن ميونيخ
4:30 فولفسبورج : فرايبورج
4:30 فيردر بريمن : أوجسبورج
4:30 هايدنهايم : دارمشتات 98
7:30 بوروسيا دورتموند : لايبزيج
الدوري الفرنسي
6:00 رين : موناكو
10:00 باريس سان جيرمان : نانت