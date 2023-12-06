بيطري الإسكندرية: الانتهاء من تحصين 66 ألف ماشية ضد الأمراض الموسمية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، الانتهاء من تحصين 66 ألفا و696 رأس ماشية ضد الأمراض الموسمية، يوم الإثنين الماضي 4 ديسمبر، حيث بدأت هذه التحصينات خلال شهر نوفمبر 2023، ليتم الانتهاء منها خلال الأيام الماضية.

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تحصين ما يقارب من 21 ألفا و425 رأس ماشية، والتي تتمثل فيه "أبقار وجاموس وأغنام"، ضد الأمراض الموسمية المعروفة خلال فصل الشتاء، وأبرزها مرض الحمى القلاعية، أما عن 21 ألفا و425 رأس ماشية "أبقار وجاموس وأغنام"، فقد تم تحصينهم ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وأضاف أنه تم تحصين 6820 رأسا ضد مرض جدري الأغنام، وتم تحصين 2070 رأسا ضد مرض النيمو باك الزيتى، وتحصين 1888 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وما يقارب من 13 ألفا و68 رأسا ضد طاعون المجترات خلال شهر نوفمبر الماضي، ليتم بذلك تحسين كافة المواشي التي تمتلكها مديرية الطب البيطري في الإسكندرية.

وجاءت هذه التحصينات ضمن حمالات مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، مختلفة على جميع المناطق التي يتم فيها تربية المواشي والتابعة للأحياء، وذلك بهدف تحصين أنواع مختلفة من الحيوانات منها مواشي وطيور ضد الأمراض الموسمية، ومنها أمراض إنفلونزا الطيور ومرض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد، وطاعون المجترات، والتسمم الدموي.

كما تسعى المديرية لتنفيذ هذه الحمالات في المنازل أيضا التي تقوم بتربية الطيور بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك ضمن إطار حماية الثروة الحيوانية والنهوض بها داخل المجتمع المصري، وتوفير مناخ آمن وصحي وخلق بيئة غذائية آمنة، للمواطن السكندري، تساعده على عيش حياة صحية آمنة، وحرصًا على زيادة الثورة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتنميتها المحلية.